Vom 24. April bis zum 9. Juni tritt die Sayner Hütte mit NEXUS V in einen spannenden Dialog mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe Rheinland-Pfälzischer Künstler e. V. Der Titel steht dabei für Verbindung, Verkettung und Zusammenhang. Hier setzen dann über 30 Kunstschaffende ihre Werke in einen Bezug mit der besonderen Atmosphäre der Gießhalle.

Jede Ausstellung hatte bisher ihre eigene Thematik und was vor über 20 Jahren begann, entwickelte rasch eine inspirierende Eigendynamik: Stationen waren bisher das Mitterheinmuseum in Koblenz, die Festung Ehrenbreitstein und die Kurfürstliche Burg Boppard. Dass die Wahl für NEXUS V auf die Sayner Hütte fiel, ist natürlich kein Zufall: „Dieser außergewöhnliche Ort eröffnet vielfältige Anknüpfungspunkte für die künstlerische Auseinandersetzung. Thematisch sind Bezüge zum Fortschritt der Industriekultur, zur Architektur des Gebäudes oder zu den Menschen von einst zu sehen“, heißt es seitens der veranstaltenden Arbeitsgruppe. Alle Genres der zeitgenössischen Kunst, darunter Skulpturen, Installationen, Malerei, Fotografie und mehr, sind präsentiert und ermöglichen es den Besuchern, die Sayner Hütte auf eine neue Art und Weise zu erleben.

Kann man zwischen dem 24. April und dem 9. Juni die Ausstellung zum normalen Ticketpreis der Sayner Hütte besichtigen, gibt es auch Veranstaltungen mit freiem Eintritt: die Vernissage am 28. April um 16 Uhr in der Gießhalle, am 1. Mai um 17 Uhr eine Performance des Schauspielers Jona Mues mit Musik von Volker Cornet, Theo Enders und Jörg Schwickerath zu Texten von Paul Stein sowie die Katalogpräsentation mit einer Performance von Nathalia Grotenhuis am 26. Mai um 17 Uhr. Einzig zum Europäischen Konzert am 7. Mai um 19.30 Uhr im Rahmen des Internationalen Musikfestivals Koblenz werden Karten zu 30 Euro angeboten. Es musizieren Gwendolyn Masin (Violine), Minna Pensola (Violine), Antti Tikkanen (Geige), Tomoko Akasaka (Viola), Benedict Klöckner (Violoncello) und Finghin Collins (Klavier) Werke unter anderem von Edward Elgar, Antonín Dvořák und Pablo Casals. Die Karten gibt es telefonisch unter 02628-1486 und 0651-9909777 sowie im Internet über info@internationales-musikfestival-koblenz.de und info@ticket-regional.de.