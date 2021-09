In der Zeit von Samstag, 18. September, 8.00 Uhr bis Sonntag, 19. September, 20:00 Uhr, findet auf dem neuen Parkplatz um den Weinbrunnen am Weindorf Koblenz eine Dauer-Kundgebung “No Parkingweekend – In Gedenken an die Liegewiese um den Weinbrunnen am Weindorf“ statt.

Die Fläche steht in dieser Zeit nicht für das Parken zur Verfügung.