Bitte beachten: In der Bildunterzeile der eben versendeten Pressemeldung “Farbe pur – Kunst am Schloss” liegt ein Fehler in der Reihenfolge der Namensnennung der abgebildeten Personen vor.

Die korrekte Bildunterzeile lautet:

von links: Isabella Fettich (Kultur- und Schulverwaltungsamt), Tanja Nikolay (Koblenzer Gartenkultur), Anna-Maria Schuster (BUGA-Freunde), Natalie Veken (Künstlerin), Dr. Dieter Marcos (Dozent IKKG), Dr. Margit Theis-Scholz (Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz)