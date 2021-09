Aktuell erheben das Kulturdezernat, sowie die Kommunalstatistik und Stadtforschung der Stadt Koblenz in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kulturwissenschaft der Universität Koblenz die „Kulturnutzerstudie für die Region Koblenz-Mittelrhein“, welche eine Erweiterung der Studie aus dem Jahr 2016/2017 darstellt.

Ziel ist es nicht nur in Koblenz, sondern in der Region Koblenz-Mittelrhein nach den kulturellen Bedürfnissen und Freizeitinteressen der Bürger*innen und Nutzer*innen zu fragen und daraus konkrete Aufschlüsse und Hinweise für die Gestaltung der kulturelleren Angebote und Aktivitäten für die Kulturarbeit in den Kommunen zu gewinnen.

Der Fragebogen der aktuellen Kulturnutzerstudie ist seit Anfang Juli online abrufbar und läuft noch bis zum 30. September 2021. Jetzt, zum Ende der Sommerpause, bitten die Initiatoren der Studie nochmals um eine Teilnahme. Kulturinstitutionen werden gebeten, in ihren Kreisen, unter ihren Mitstreitenden, Mitgliedern oder ihren Besucher*innen und ihrem Publikum für die Beantwortung des Fragebogens zu werben. Die Teilnahme an der Studie dauert nur ca. zehn Minuten.

Die Kulturnutzerstudie erreicht man über folgenden Link: https://stadtkoblenz.limequery.com/855345?lang=de

Weitere Informationen, beispielsweise welche Kommunen an der der Studie teilnehmen, finden sich online unter www.koblenzkultur.de/kulturnutzerstudie.