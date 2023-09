Individuelle Fahrradsattel, Designprodukte aus recyceltem Plastikmüll, ein knallblauer Bus, spielerisches Lernen, Fachkräftesicherung und musikalische Buchseiten – Die Wirtschaftsstaatssekretärinnen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, Petra Dick-Walther und Elena Yorgova-Ramanauskas, haben in der Kammgarn in Kaiserslautern den Kreativsonar für sechs junge, kreative Unternehmensideen verliehen.

„Die wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Innovationen und Impulse der Kreativwirtschaft begeistern. Ziel ist es, mit dem Kreativsonar-Wettbewerb diese Entwicklungen zu orten, an die Oberfläche zu holen und zu unterstützen. Dass sich in diesem Jahr eine Diskussionsrunde der kreativen Stadtentwicklung widmet, passt zudem sehr gut zu unserem rheinland-pfälzischen Regierungsschwerpunkt „Innenstädte der Zukunft“. Auch hier kann die Kreativwirtschaft neue Ideen geben und Veränderungen hin zu attraktiveren Städten anstoßen“, sagte Petra Dick-Walther, Wirtschaftsstaatssekretärin in Rheinland-Pfalz, auf der Preisverleihung in Kaiserslautern.

Elena Yorgova-Ramanauskas, saarländische Staatssekretärin, fügt hinzu: „Die Kreativ- und Kulturwirtschaft verfügt über ein enormes Innovations- und Problemlösungspotenzial, das für die Transformation der Wirtschaft im Saarland immer relevanter wird. Und hier setzt das Kreativsonar an: Es bietet den Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft die geeignete Plattform, die sie verdienen: Zum einen zeichnen wir Mut, Kreativität und Innovationskraft dieser vielfältigen Branche aus, zum anderen ist es eine exzellente Gelegenheit für sie, potenzielle Kunden auf sich aufmerksam zu machen.“

Die sechs ausgezeichneten Unternehmensideen tragen das Potenzial, wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen und voranzutreiben.

Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten nicht nur die verdiente Anerkennung, sondern auch ein maßgeschneidertes Workshop-Programm sowie Zugang zu einem breit gefächerten Förder- und Multiplikator-Netzwerk.

Neben der Ehrung der Preisträgerinnen erwartete die Teilnehmenden der diesjährigen Preisverleihung eine inspirierende Diskussionsrunde. Unter dem Titel “Kreative Stadtentwicklung als Innovationsbeschleuniger – wie Kreative Milieus innovatives Potenzial fördern” tauschten sich Vertreterinnen aus Politik, Kreativwirtschaft und klassischer Wirtschaft aus.

Der KREATIVSONAR fungiert als Auszeichnung der Kreativwirtschaft sowie als Plattform für kreative Köpfe, Gründerinnen und Gründer aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, die mit Leidenschaft daran arbeiten, die Welt nachhaltiger und zukunftsfähiger zu gestalten.

Mona Steinhäußer, Projektleitung des KREATIVSONAR, unterstreicht die Bedeutung dieser Veranstaltung: „Es ist wichtig, einen Rahmen zu schaffen, bei dem wir Akteure aus allen Clustern zusammenbringen, um einen ganzheitlichen Diskurs über einen Systemwandel und den Stellenwert von kreativer, werteorientierter Haltung hierbei für uns zu führen!“

Der KREATIVSONAR wurde in diesem Jahr zum achten Mal verliehen. Er wird in Partnerschaft mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz sowie dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie des Saarlandes vergeben. Projektträger ist der East Side Fab e.V., der sich die Innovationsbeschleunigung zur Aufgabe gemacht hat.