Kranabbau – Roonstraße/ Emil-Schüller-Straße gesperrt

Am kommenden Samstag, 07. Dezember wird im Kreuzungsbereich der Roonstraße und der Emil-Schüller-Straße ein Kran abgebaut. Daher wird die Roonstraße von der Kreuzung der Bahnhofstraße bis in die Kreuzung der Emil-Schüller-Straße von 07.00 bis 15.00 gesperrt. Fußverkehr ist weiterhin möglich.

Die Emil-Schüller-Straße ist in dieser Zeit nicht durchgängig befahr- und begehbar. Der Verkehr von der Hohenzollernstraße kann in die Roonstraße einbiegen. Die Einbahnregelung von der Hohenstaufenstraße bis zur Baustelle wird aufgehoben.

Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 03.12.2019