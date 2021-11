Ab Freitag, 26.11.2021, bietet die koveb in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag bis auf Weiteres keine Nachtbusse nach Mitternacht an. Die letzten Abfahrten finden gegen 23:30 Uhr statt – vom Zentralplatz in die jeweiligen Stadtteile. Die Nachtbusse gegen 0:30 Uhr, 01:30 Uhr, 02:30 Uhr und 03:30 Uhr werden vorerst nicht angeboten.

Gründe für die Einschränkungen sind die momentane Personalknappheit sowie die aktuellen Entwicklungen der Corona-Lage.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz