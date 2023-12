Experten beraten vor Ort in Koblenz und Höhr-Grenzhausen

Rund die Hälfte aller Heizungen in Deutschland ist älter als 15 oder sogar 20 Jahre. Dabei spart eine moderne Heizanlage im Betrieb nicht nur Kosten, sondern ist auch gut für die Umwelt. Für Immobilienbesitzer, die den Schritt der Modernisierung gehen wollen, hat die Energieversorgung Mittelrhein (evm) daher zu Jahresbeginn ein ganz besonderes Angebot. Sie informiert an zwei Abenden mit ihren Experten rund um das Thema Heizung. Der Eintritt ist frei.

Wärmepumpe, Erdgas-Brennwertheizung oder ein ganz anderes System: Hausbesitzer haben bei der Wahl ihrer Wärmequelle die Qual der Wahl. Besonders, wenn es um eine Modernisierung in einem Bestandsbau geht. Alle Systeme haben Vor- und Nachteile, die es genau abzuwägen gilt. Eine Wärmepumpe ist zum Beispiel in gut gedämmten Gebäuden mit Flächenheizung, wie zum Beispiel

einer Fußbodenheizung, besonders effizient. Ein Gas-Brennwertsystem eignet sich für alle Bestandsbauten und ist schnell und kostengünstiger einzusetzen. Einen kurzen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten gibt es an dem evm-Info-Abend ebenso wie über die politischen Richtlinien. Denn die Neuerungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und die Wirrungen bis zu dessen Verabschiedung haben viele Immobilienbesitzer verunsichert – das merkt auch die evm bei ihren Beratungsgesprächen. „Gerade das GEG, das auch als Heizungsgesetz bekannt geworden ist, ließ Hausbesitzer im vergangenen Jahr mit mehr Fragen als Antworten zurück. Die wollen wir an diesem Abend mit unseren Experten klären und gleichzeitig Möglichkeiten der Sanierung zeigen“, erklärt Marcelo Peerenboom, der die Info-Veranstaltung moderieren wird.

Die Info-Veranstaltung rund um das Thema „Heizung“ findet am Donnerstag, 18. Januar, um 18:30 Uhr im evm-Kundenzentrum in Koblenz und am Donnerstag, 1. Februar, zur selben Zeit im evm- Kundenzentrum in Höhr-Grenzhausen statt. Anmelden geht kostenfrei unter www.evm.de/veranstaltungen.