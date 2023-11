Soziale Stadt und „ReThink“ vereinen Umweltschutz und Spaß

Vor dem Hintergrund der Klimakrise steht das Thema Nachhaltigkeit mehr denn je im Fokus des allgemeinen Interesses: „Was kann ich persönlich tun, um einen Beitrag zu leisten zur Verlangsamung des Klimawandels und zur Bewahrung einer lebenswerten Zukunft für meine Kinder und Enkel?“, fragen sich viele von uns. Eine Frage, auf die es sicherlich keine einfache Antwort gibt. Und doch kann jeder und jede von uns Kleinigkeiten in seinem alltäglichen Verhalten beachten und umstellen, um die Umwelt ein wenig zu schonen. Gerade beim individuellen Konsumverhalten ist es möglich, Plastikmüll beträchtlich zu reduzieren. Wie das aussehen kann, zeigten die Soziale Stadt und der Verein „ReThink“ im Rahmen des Kreativworkshops „Kosmetik selbstgemacht“.

Viele Pflegeprodukte können ohne großen Aufwand aus natürlichen Ressourcen selbst hergestellt werden. Genau darum ging es beim Workshop im Stadtteiltreff der Südöstlichen Innenstadt. Sich in der Gruppe daran probieren, Kosmetik selbstzumachen und am Ende individuelle Produkte zu erhalten, die sich toll als persönliche Geschenke eignen. Und das kam erkennbar gut an: „Alle Teilnehmerinnen hatten viel Freude an unserem Workshop, haben sich gegenseitig tatkräftig unterstützt und wollen zukünftig öfter auf selbstgemachte Produkte zurückgreifen“, zeigt sich Referentin Meike Barth von ReThink zufrieden.

Das Quartiermanagement der Sozialen Stadt richtet in großer Regelmäßigkeit viele unterschiedliche Veranstaltungen und Angebote für Groß und Klein aus. Weitere Informationen zu kommenden Angeboten sind im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, telefonisch unter 02631 863070 oder per E-Mail unter stadtteilbuero@neuwied.de erhältlich.

Zum Bild:

Bei der Herstellung eigener Kosmetikprodukte waren alle Workshop-Teilnehmerinnen konzentriert bei der Sache.

Foto: Jan Buchheim