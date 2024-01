Geflüchtete Frauen erlernen das Schwimmen

Lahnstein. Jeden Dienstagabend wird das Schwimmbad der Förderschule auf dem Asterstein erfüllt von Stimmen, die auf u.a. Persisch, Deutsch und Arabisch wild durcheinander plappern.

Denn bereits zum fünften Mal startet im Februar 2024 der Schwimmkurs für Frauen mit Migrations- und Fluchtgeschichte. Zehn Frauen werden begleitet von zwei Trainerinnen und sollen in ca. drei Monaten sicher fürs Wasser gemacht werden.

#wasserdichtwerden steht für den Koblenzer Verein „La Ola Sportclub“ sinnbildlich über der gesamten Arbeit. Die Vorsitzende des Vereins, Hannah Dröge de Carrizo, geht dafür selbst ins Wasser. Entstanden ist das Projekt aus den bereits vor einigen Jahren gestarteten Schwimmkursen für Kinder mit Migrationsgeschichte. Diese Kurse wurden als Kooperation mehrerer engagierter Frauen in Koblenz und Lahnstein gestartet. Damals kamen Nasstaran Houshmand vom Jugendkulturzentrum (JUKZ) in Lahnstein, Sabine Brunke vom Caritasverband Koblenz und Myla Blumenkamp vom Bundesprogramm „Integration durch Sport“ auf den La Ola Sportclub zu, da viele geflüchtete Familien sich wünschten, dass ihre Kinder schwimmen lernen. Während die Kids sonntags im Wasser waren, standen die Mütter oft mit großen Augen daneben und äußerten dann auch leise den Wunsch, selbst schwimmen zu lernen.

Myla Blumenkamp und Hannah Dröge de Carrizo nahmen sich das direkt zur Aufgabe und organisierten Schwimmzeit und einen Ort um dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Nun bereits in der vierten Runde lernen die Frauen, sich sicher im Wasser zu bewegen. Zentral ist dabei die Rolle der Atmung. „Wenn man einmal verstanden hat, wie das funktioniert mit dem richtigen Aus- und Einatmen im Wasser, dann kommt der Rest von ganz allein“, sagt die Trainerin Hannah. „und unsere Frauen sind so ehrgeizig und fleißig, dass einige es nach nur acht Trainings-Einheiten bereits zum Seepferdchen schaffen.“ Gerade unter Migranten ist die Zahl der Nichtschwimmer besonders hoch und dieses Projekt daher so wichtig.

„Wir freuen uns sehr, dass das Angebot so überwältigend angenommen wird“, sagt auch Nasstaran Houshmand, die ebenso wie Sabine Brunke bei ihrer täglichen Arbeit im Bereich der Integrationsdienste auf viele potentielle Teilnehmerinnen trifft.

Wenn möglich würden die vier Frauen gerne noch weitere Kurse für Erwachsene anbieten, doch mehrere Faktoren erschweren dieses Vorhaben. Die Stadt stellt zwar nach Möglichkeit Wasserzeiten zur Verfügung, doch es mangelt an engagierten Menschen, die solche Kurse anleiten können. Ein Ziel ist es, die Frauen aus dem Kurs selbst auch in die Schwimmausbildung weiterer Frauen und Kinder einzubinden, doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

Wer also Interesse hat, sich im Bereich der Schwimmkurse als Trainer anzubieten, darf sich gerne mit dem La Ola Sportclub Koblenz in Verbindung setzen: info@laola-koblenz.de.

Nähere Infos gibt es auch über das JUKZ Lahnstein, Wilhelmstr. 59 in 56112 Lahnstein, 02621 914-602, n.houshmand@lahnstein.de.