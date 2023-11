Am Sonntag, den 5. November findet in der Sayner Hütte um 18 Uhr das zweite Konzert der neuen Reihe „Herbsttöne“ statt. Zu Gast sind dann der Sänger Alexander Gelhausen und der Gitarrist Philipp Brämswig. In der Krupp’schen Halle spielen sie mit „Intimate Sinatra“ ein spannendes Programm mit Liedern der großen Jazzikone. Die Hits von Frank Sinatra kennt man vor allem im üppigen Big-Band-Sound. Reduziert auf ein klassisches Jazzduo mit Gesang und Gitarre kann man sie nun mit ganz neuen Ohren hören. Das Programm der beiden Kölner Musiker lebt von der frischen spielerischen und sängerischen Umsetzung traditioneller Songs. Außerdem schaffen Gelhausen und Brämswig durch neue Arrangements eine ungewohnte und spannende musikalische Perspektive auf Altbekanntes. Dabei behalten sie stets den vielleicht zentralsten Aspekt von Sinatras Musik im Blick: die große Intensität seiner Interpretationen. Der Eintritt ist frei.