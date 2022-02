Koblenz (ots) – Personenkontrolle am Schlossrondell

Am Koblenzer Schlossrondell wurde bei einem 39-jährigen Mann wurde am

vergangenen Freitag eine Personenkontrolle durchgeführt. Die Beamten entdeckten

bei der Durchsuchung der Person eine Dose mit Restbeständen an Speed. Außerdem

führte der Mann ein sogenanntes Einhandmesser mit sich, ohne dafür eine

entsprechende Notwendigkeit nachweisen zu können. Ihn erwartet nun ein

Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Verstoß

gegen das Waffengesetz.

Im Rahmen der gleichen Kontrollmaßnahme wurde im Bereich des Schlosses eine

Person festgestellt, für die ein Aufenthaltsverbot für den Bereich des

Kurfürstlichen Schlosses und des Schlossparks bestand. Die Person wurde

kurzfristig in Gewahrsam genommen und aus dem Bereich entfernt.

Jugendliche Werfen Glasflaschen

Mehrere Zeugen berichteten am Freitagabend gegen 20:00 h von herumgrölenden und

Flaschen werfenden Jugendlichen unterhalb der Pfaffendorfer Brücke. Als die

ersten Streifenwagen in dem Bereich ankamen, flüchteten die Jugendlichen in

mehreren Kleingruppen. Sie kamen allerdings nicht weit – oberhalb der

Pfaffendorfer Brücke hatte sich eine Diensthundeführerin mit ihrem vierbeinigen

Streifenpartner “Aik” positioniert. Das eingespielte Team nahm die meisten der

Jugendlichen dort in “Empfang”. Nach einementsprechend belehrenden und

ermahnenden Gespräch zwischen den eingesetzten Polizeikräften und den

Jugendlichen begannen diese anschließend mit einem umfangreichen Reinemachen der

betroffenen Örtlichkeiten.

Gerade mal noch gutgegangen

Am Samstagabend stellten Polizeikräfte bei einer Kontrolle am Koblenzer

Altlöhrtor einen 17-jährigen Rollerfahrer fest, der deutliche

Ausfallerscheinungen zeigte. Auf Nachfrage, ob er er einen freiwilligen Urintest

mache, um seine Fahrtüchtigkeit zu überprüfen, gab er an, dass der “doch eh

positiv ausfallen würde”. Daher wurde der Roller zur Verhinderung der

Weiterfahrt präventiv sichergestellt. Er kann sein Fahrzeug wieder abholen, wenn

die Fahrtüchtigkeit wieder hergestellt ist.

Versuchter Automatenaufbruch

Am frühen Sonntagmorgen versuchten zwischen 00:00 h und 00:030 h bislang

unbekannte Täter in Koblenz Lay zwei Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Allerdings

hielten die beiden Automaten stand und es blieb beim Versuch. Es entstand aber

nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet um

Hinweise, wer zur fraglichen Zeit im Bereich Am Kirmesplatz und in der

Karolastraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat – 0261/103-2510.

Autoposer bekommt demnächst Post

Am Sonntagnachmittag glaubte ein junger PKW-Fahrer, allen Menschen im Bereich

der Karmeliterstraße einmal die Lautstärke seines Fahrzeugs zeigen zu müssen. Er

beschleunigte stark und verursachte damit unnötigen Lärm. Da er das auch dort

zufällig im Einsatz befindlichen Polizeikräften “gezeigt” hat, erhält er nunmehr

die passende Rückmeldung dazu – eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wurde

erstattet.

