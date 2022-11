Am 16. November 2022 erscheint der neue Roman der Koblenzer Autorin April Wynter. In Under Flowing Stars erzählt sie die Geschichte der von der Flut Betroffenen Sara, die ihr Zuhause und ihr Café in Bad Neuenahr verliert, und dem Kaufhausdetektiv Jonas, der aus Hamburg zum Helfen anreist. Im Buch verarbeitet die Autorin ihre eigenen Eindrücke als Helferin und möchte nochmal Aufmerksamkeit für Flutbetroffene schaffen, da vor Ort noch immer Hilfe benötigt wird.

Mit Under Flowing Stars veröffentlicht April Wynter, die bereits für zwei Literaturpreise nominiert wurde, ihr nunmehr fünftes Buch. Den Roman verlegt sie selbst, da sie die Geschichte dadurch zeitnah veröffentlichen konnte. „Die Programme der meisten Verlage stehen bereits viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, im Voraus fest. Meine aktuelle Buchreihe bezieht sich auf sehr aktuelle Themen, weshalb ich die Bücher so schnell wie möglich veröffentlichen wollte“, so die Koblenzer Autorin.

Das Buch ist bereits der zweite Teil der Another Life Trilogie, deren Bände unabhängig voneinander lesbar sind. Die Protagonistinnen haben in den in sich abgeschlossenen Büchern lediglich Gastauftritte. Im ersten Teil Lock Down Under geht es zum Beispiel um Saras Schwester Maya, die während der Coronapandemie in Australien strandet. Der dritte Teil erscheint im nächsten Frühjahr und greift neben Waldbränden die noch zu wenig bekannte Krankheit Endometriose auf, die diesen Monat erstmals im Bundestag diskutiert wurde.

Neben der Geschichte von Sara und Jonas, kommen auch einige Betroffene und Helfende aus dem Flutgebiet zu Wort. Unter anderem gibt es einen Erfahrungsbericht des DLRG Andernach, der im Einsatz nach Vermissten gesucht hat. Aber auch die Hilfsorganisation der Dachzeltnomaden, bei der sich noch immer Leute zum Helfen melden können, hat im Buch Raum gefunden.

Der Roman ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt.

Bis zum 20. November kann das Taschenbuch noch signiert über die Buchhandlung Graff bestellt werden: www.april-wynter.de/ufs-vorbestellen-graff

Seitenzahl: 328 ISBN: 978-3754686959 Erscheinungsdatum: 16. November 2022 Preis Taschenbuch: 13,99 € Preis E-Book: 3,99 €

Klappentext: Nach einem herben beruflichen Rückschlag während des ersten Lockdowns erhält die achtundzwanzigjährige Sara eine zweite Chance. Dank einer Erbschaft kann sich die alleinerziehende Mutter erneut eine Existenz als Inhaberin eines Eventcafés aufbauen. Doch dann kommt alles anders: Eine verheerende Flut zerstört nicht nur ihren Traum, sondern ihr komplettes Leben. Sara ist kurz davor zu kapitulieren, als sie Jonas trifft, der seinen Job riskiert, um den Menschen im Ahrtal zu helfen. Seine Solidarität und Hilfsbereitschaft lassen sie hoffen, dass das Leben sie doch noch nicht aufgegeben hat.

Weitere Informationen:

www.april-wynter.de

www.dzn-hilfe.com www.andernach.dlrg.de