Im Jahr 2024 findet die vierte Auflage der Veranstaltungsreihe „Koblenz liest ein Buch“ statt. Im Zeitraum vom 23. Mai bis zum 20. Juli 2024 wird der Roman „Sophia, der Tod und ich“ von Thees Uhlmann, ein temporeicher, hochkomischer, berührender Roman über all das, was im Leben wirklich zählt, zum Stadtgespräch sowie zum Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen und Aktionen. Verschiedene Formate regen dazu an, aus dem Buch zu lesen, sich daraus vorlesen zu lassen und mit bekannten oder unbekannten Personen über die Themen des Buches zu sprechen. Das vom Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz und der Buchhandlung Reuffel initiierte Projekt hat zum Ziel, bei möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Lust am Lesen zu wecken, Begegnungen zu schaffen und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Das Format soll ein gemeinschaftliches Lese- und Literaturerlebnis bieten und darüber hinaus eine Kultur der Literatur und der Diskussion in der Stadt Koblenz fördern sowie einen neue Art des Zugangs zu Literatur etablieren.

Unterstützt von verschiedenen Kooperationspartnern wie dem Theater Koblenz, dem Odeon-Apollo-Kinocenter, der Schauspielschule Koblenz und der Stadtbibliothek erwartet die Koblenzerinnen und Koblenzer ein vielfältiges Programm. Das Theater Koblenz führt ein Schauspiel nach dem Roman von Thees Uhlmann auf und im Odeon-Apollo-Kinocenter wird die 2022 entstandene Filmproduktion zum Buch gezeigt. Darüber hinaus wird es Leseaktionen an besonderen Orten wie Kneipen, Geschäften und im Freien geben.

Zudem werden Leseexemplare des Romans zum Hineinschnuppern an vielen verschiedenen Orten in der Stadt ausliegen.

Der Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz Ingo Schneider freut sich auf die Fortsetzung des Veranstaltungsformats: „In Koblenz hat die Literatur traditionell einen hohen Stellenwert. Das belegen regelmäßig die vielen hochkarätigen Veranstaltungen, nicht zuletzt die Reihe ‚Ganz Ohr‘ oder auch die Joseph-Breitbach-Poetikdozentu r. Mit ‚Koblenz liest ein Buch‘ wollen wir aber auch Menschen erreichen, die sonst vielleicht nicht so oft zum Buch greifen. Und das gewählte Werk ist dafür bestens geeignet: Es ist einerseits witzig und leicht, hat aber andererseits Tiefgang. Auf die Koblenzerinnen und Koblenzer wartet eine Fülle toller Veranstaltungen rund um einen überaus ungewöhnlichen Roadtrip mit dem Tod – der letztlich viel netter ist als man meinen würde.“

Robert Duchstein, Geschäftsführer der Buchhandlung Reuffel zeigt sich ebenfalls erfreut über das besondere Literaturerlebnis: „Koblenz liest ein Buch“ bringt Menschen und Geschichten zusammen – deswegen ist uns die Veranstaltungsreihe ein Herzensanliegen. Ich freue mich auf viele Begegnungen und den Austausch rund um ‚Sophia, der Tod und ich‘ von Thees Uhlmann.“

Weitere Informationen zum ausgewählten Roman und zur aktuellen Programmplanung von „Koblenz liest ein Buch 2024“ finden Sie zeitnah auf der Internetseite buch.koblenz.de.

Bildnachweis (Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co KG): Cover des ausgewählten Romans „Sophia, der Tod und ich“ von Thees Uhlmann