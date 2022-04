(07.04.2022) Wie berichtet beteiligt sich die Stadt Koblenz an der vom Transfair e.V. organisierten Fairtrade-Towns-Kampagne. Fair Trade Städte, von denen es bundesweit bereits 782 gibt, sollen den Fairen Handel auf kommunaler Ebene vorantreiben und das Bewusstsein hierfür stärken.

Die Stadt Koblenz wurde nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens am vergangenen Samstag auch offiziell als Fair Trade Stadt ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wurde durch den Ehrenbotschafter von Transfair e.V., Manfred Holz, vorgenommen. Er überreichte Oberbürgermeister David Langner die entsprechende Zertifizierungsurkunde, begleitet von einer kleinen Feier im Historischen Rathaussaal.

Damit wird das städtische Engagement für den Fairen Handel gewürdigt, welcher durch Dialog, Transparenz und Respekt für mehr Gerechtigkeit in den Handelsbeziehungen sorgen soll.

Die Bewerbung der Stadt Koblenz wurde durch die Fair-Trade-Steuerungsgruppe vorbereitet, welche immer wieder mit verschiedenen Aktionen den Fairen Handel in Koblenz in den Blickpunkt rückt. So präsentierte sie rund um die Zertifizierungsfeier auf dem Willi-Hörter-Platz einen Marktbereich, welcher neben fair gehandelten Produkten auch Aktionen und Informationen für das interessierte Publikum bereithielt.

Zur Fair-Trade-Steuerungsgruppe gehören Mitarbeitende der Stadtverwaltung Koblenz, der Koblenz-Touristik, des Stadtmarketings, des Weltladens, des Unverpackt-Ladens, Mitglieder des Jugendrates, des Hilda-Gymnasiums, der Schülergenossenschaft EGON des Eichendorff-Gymnasiums, des BUND, des Koblenzer Regiovereins, der Katholischen Erwachsenenbildung, der Universität sowie der evangelischen Jugend Koblenz-Pfaffendorf.

Die Steuerungsgruppe will nun verstärkt weitere Koblenzer Kindergärten, Schulen, Hochschulen, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsakteure, kirchliche Gruppen, Gastronomiebetriebe und Geschäfte ermutigen sich dem Fairen Handel anzuschließen.

Weitere Informationen zum Thema gibt es unter koblenz.de/fair-trade-stadt.

Bild: Endlich geschafft: Koblenz ist Fair Trade Stadt – Im kleinen Kreis und toller Atmosphäre übergab Manfred Holz, Ehrenbotschafter von TransFair e.V., die Zertifizierungs-Urkunde an Oberbürgermeister David Langner und die anwesenden Mitglieder der Steuerungsgruppe Fair Trade Stadt Koblenz.