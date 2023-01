m Freitag, 27. Januar, wird in Koblenz der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Zunächst wird um 15 Uhr am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus am Reichensperger Platz eine kurzen Statio stattfinden. Um 16 Uhr ist dann eine Gedenkfeier mit christlich-jüdischem Gebet in der Citykirche am Jesuitenplatz vorgesehen. Im Anschluss kann dort auch die kostenlose Ausstellung mit dem Titel „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. – Vor 90 Jahren: Machtübernahme und frühe Opfer der Nazis in Koblenz“ besucht werden.