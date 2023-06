Melina Gorbanis Bild zeigt ein Rollschuhfahrendes Lahnstein

Lahnstein. In den letzten Wochen waren die Kinder der kommunalen Kindertagesstätte LahnEggs mit viel Eifer und Kreativität dabei, kleine Kunstwerke für den Malwettbewerb des Rhein-Lahn-Kreises zu erschaffen. Begleitet wurde das Projekt unter dem Thema „Wünsche, die nicht zu kaufen sind“ von Irina Schangin aus der Gruppe Blau.

Es entstanden mehr als 20 tolle Bilder, die im Rahmen einer Netzwerkkonferenz des Kreises von über 100 Teilnehmern bewundert wurden. Am Ende der Konferenz, die sich um das Thema Partizipation und Mitbestimmung von Kindern drehte, wurden die drei beeindruckendsten Bilder ausgewählt. Dabei belegte Melina Gorbani aus der Gruppe Blau den ersten Platz! Ihr Werk zeigt den Wunsch, dass alle Lahnsteiner mit Rollschuhen fahren. Ihre Idee dahinter ist, den Verkehr in Lahnstein zu reduzieren und somit der Umwelt Gutes zu tun. Eine herzliche Gratulation an Melina zu diesem Erfolg und ein Dank an alle am Malwettbewerb teilnehmenden Kinder für ihre schönen Kunstwerke.

Der Malwettbewerb des Rhein-Lahn-Kreises ist nicht nur eine Möglichkeit für die Kinder, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu entfalten, sondern auch eine Gelegenheit, spielerisch über wichtige gesellschaftliche Themen nachzudenken. So hat das diesjährige Thema Wünsche, die nicht zu kaufen sind“ die Kinder dazu inspiriert, über ihre individuellen Wünsche hinauszublicken und über das Wohl der Gemeinschaft nachzudenken.

Bildunterzeilen:

Bild 1: Melina Gorbanis Bild belegte den 1. Platz.