Abwechslungsreiches Frühjahrsprogramm startet am 10. Januar

Neben neuen tierischen Freunden und Abenteuern in Klassenzimmern und Weltraumraketen warten auf junge Kinofans und ihre Familien auch Benjamin Blümchen und Biene Maja in Spielfilmlänge, wenn es im ersten Halbjahr 2024 wieder heißt: „Kino für Kinder“. Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, das Team vom Minski und der Filmtheaterbetrieb Weiler organisieren auch im neuen Jahr die Veranstaltungsreihe speziell für die jungen Kinogänger. Sie bietet an je einem Mittwoch im Monat zu familienfreundlichen Preisen aktuelle und preisgekrönte Filme für die Kleinen auf der großen Leinwand im Metropol-Kino.

Am 10. Januar startet die Reihe mit einem Zeichentrickabenteuer für die ganze Familie. Dann läuft „Titina – Ein tierisches Abenteuer am Nordpol“. Darin erzählt die norwegische Animations-Filmemacherin Kajsa Næss nach einer wahren Geschichte von einer kleinen Hündin, die zum Nordpol fliegt. Die Begleitung der Hündin auf dieser Mission ist weltberühmt: Luftfahrtpionier Umberto Nobile und Polarforscher Roald Amundsen.

Das weitere Programm

Februar – „WOW – Nachricht aus dem All“:Die Freunde Billie und Dino, beide begeistert vom Weltall, machen in diesem spannenden Streifen eine besondere Entdeckung in einem versteckten Labor des ESA-Weltraumhafens.

März – „Benjamin Blümchen“: Im ersten Kinofilm basierend auf dem gleichnamigen Kinder-Hörspiel-Klassiker legen sich Otto und sein bester Freund, der Elefant Benjamin, gemeinsam ins Zeug. Das Ziel: Nichts Geringeres als die Rettung des Zoos.

April – „Das fliegende Klassenzimmer“: Regisseur Tomy Wigand transportiert den Roman von Erich Kästner in die Gegenwart, wo einige Klassenkameraden eines Leipziger Internats für Thomaner den Klassiker als Rap wieder aufleben lassen.

Mai – „Die Biene Maja. Das geheime Königreich“: Biene Maja und ihr Freund Willi begeben sich auf eine aufregende Reise. Sie sollen eine geheimnisvolle goldene Kugel zu einem weit entfernten Ameisenbau bringen. Was hat es damit auf sich?

Juni – „Maurice der Kater“: Ein cleverer Kater von der Straße umgibt sich mit gewieften Ratten und einem einfältigen Menschenjungen, um sich als Retter vor der Rattenplage eine goldene Nase zu verdienen. Ein Filmabenteuer nach dem Roman von Terry Pratchett.

Kinokarten sind bequem erhältlich über die Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de oder an der Kinokasse. Die Eintrittskarten kosten für Kinder 4 Euro, für Erwachsene 6 Euro. Alle Vorstellungen beginnen um 16 Uhr im Metropol Kino, Heddesdorfer Straße 2, Neuwied. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied per Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter der 02631 802 174.