Ehlscheid (ots) – Auf dem öffentlichen Parkplatz in der Parkstraße in Ehlscheid kam es in den vergangenen Tagen zu zwei identischen Delikten. Jeweils wurde das amtliche Kennzeichen von zwei PKW-Anhängern entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per

Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.