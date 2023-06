Am Donnerstag, 29. Juni, öffnet der Karrieretag Koblenz in der Rhein-Mosel-Halle seine Türen und bietet Fachkräften, Führungskräften, Absolventen, Studenten, Young Professionals und Quereinsteigern die Chance, einen neuen Job zu finden.

In Kooperation mit kalaydo.de, Blick aktuell, dem Rhein Hunsrück Anzeiger sowie Radio Antenne Koblenz, bietet der Karrieretag Koblenz bei freiem Eintritt eine hervorragende Gelegenheit für die Besucher, sich über potenzielle Arbeitgeber aus der Region und entsprechende Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Branchen zu informieren. Wer einen neuen Job sucht, kann direkt vor Ort mit Personalverantwortlichen ins Gespräch kommen, um über Einstiegsmöglichkeiten zu sprechen.

Der Karrieretag Koblenz ist eine der größten Jobmessen in der Region und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Die Veranstaltung bringt Arbeitgeber und Arbeitssuchende zusammen und bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich in einer informellen Umgebung kennenzulernen und auszutauschen. Aussteller wie die Stadtverwaltung Koblenz, agineo, BOMAG, riba:businesstalk, das Katholische Klinikum Koblenz-Montabaur, das Marienhaus Klinikum Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach, die Schütz GmbH & Co. KGaA, Hellmann Worldwide Logistics, voestalpine, die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, die Berufsfeuerwehr Köln und Prestwick Aircraft Maintenance bieten Besuchern dabei die Möglichkeit, sich über konkrete Karrierechancen in ihrem Unternehmen zu informieren.

Zudem erwartet die Messebesucher ein umfangreiches und kostenloses Rahmenprogramm mit hilfreichen Tipps rund um die Themen Job, Jobsuche, Bewerbung und Karriere. So sind neben professionellen Karrierecoachings für die Messebesucher inspirierende Top-Speaker:innen zu Gast, die den ganzen Tag themenbezogene Vorträge und Workshops anbieten. Beim Bewerbungsmappencheck hat man die Möglichkeit, seine eigenen Bewerbungsunterlagen von einem Experten prüfen zu lassen und Besucher können sogar ein kostenloses Bewerbungsfotoshooting in Anspruch nehmen.

„Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr so viele Unternehmen und Jobsuchende zusammenbringen und sind überzeugt, dass alle Teilnehmer von der Messe profitieren werden, denn einfacher geht Jobsuche nicht“, so die Veranstalter Daniela Luesgens und Saskia Thurm.

Der Karrieretag Koblenz findet am Donnerstag, 29. Juni, von 10 bis 17 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle statt und ist für alle Besucher kostenlos. Weitere Informationen zum Karrieretag sind auf der Website der Jobmesse zu finden.