Karnevalistische Vorlesestunden in den Stadtteilbüchereien

Alle Kinder ab 4 Jahren sind eingeladen, eine lustige Geschichte rund um den Karneval in den Stadtteilbüchereien anzuhören und mit zu rätseln.

Auch die Tiere im Zoo haben Spaß daran, sich zu verkleiden. Jetzt gibt es Schweinhorn, Elefummel, Girafant und selbst der Zoodirektor rätselt, wer nun wer ist.

Die Vorlesestunden finden an folgenden Tagen statt:

Montag, 3. Februar auf der Karthause,

Dienstag, 11. Februar auf der Pfaffendorfer Höhe und am

Donnerstag, 13. Februar in Horchheim.

Beginn ist jeweils um 15 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos. Gerne können die kleinen Zuhörer auch in Verkleidung kommen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 0176-990 090

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 29.01.2020