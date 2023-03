Die Koblenzer Stadtentwässerung wird voraussichtlich ab der 27. März eine Kanalbaustelle in der Gülser Straße bei Haus Nr. 19-21 einrichten. Die Kanalverlegung ist in offener Bauweise vorgesehen und beginnt mit der Herstellung des neuen Kanals an einem Bestandsschacht im Bereich der Doppelgaragen. Von dort aus wird der Kanal in Richtung Lay hergestellt.

Die vorgesehene Bauzeit beträgt etwa 4 Wochen, wenn keine besonderen Umstände eine Verzögerung bewirken.

Aufgrund der Lage des neuen Kanals und der damit einhergehenden nötigen Sicherheitsabstände zu den offenen Gräben, werden die Arbeiten unter einer Sperrung der stadteinwärts führenden Fahrspur gebaut. Der Verkehr wird mittels Ampelsteuerung an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die Grundstücke werden fußläufig jederzeit erreichbar sein.

Die Stadtentwässerung bittet die Anwohnerschaft und die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis.