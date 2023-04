Mario Seitz ist der erste Leiter des städtischen JUZ

Mario Seitz ist der erste Leiter des städtischen Jugendzentrums BIG HOUSE. Der 31-jährige leitet das Team aus haupt- und ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern und entwickelt gemeinsam mit den Jugendlichen neue Formate und Betreuungsangebote. Das Jugendzentrum in der Museumstraße ist Teil der Abteilung für Kinder- und Jugendförderung des städtischen Jugendamtes, wo auch die neu geschaffene Stelle der Hausleitung des BIG HOUSE angesiedelt ist.

Zuvor war der gebürtige Neuwieder Seitz nach seinem Masterstudium in Erziehungswissenschaft sieben Jahre für das Diakonische Werk Neuwied tätig, unter anderem als Quartiersmanager im Raiffeisenring. „Durch die guten Netzwerke und viele Kontakte zur Abteilung für Kinder- und Jugendförderung in meinem alten Job war der Wechsel zur Stadtverwaltung für mich kein Sprung ins eiskalte Wasser“, erläutert Mario Seitz seinen Wechsel. „Ich bedanke mich für das Vertrauen, die Hausleitung für das hervorragend ausgestattete Jugendzentrum übernehmen zu dürfen. Es macht große Freude in unserem motivierten, jungen Team mit vier hauptamtlichen Pädagogen, FSJler und Ehrenamtlichen zu arbeiten“, so sein Zwischenfazit nach den ersten Monaten. „Mit vielen kreativen, kulturellen und sportlichen Angeboten bieten wir den bis zu 100 und mehr Besucherinnen und Besuchern des Jugendzentrums von dienstags bis freitags im Offenen Treff eine tolle Atmosphäre, in denen sie sich in vielerlei Hinsicht ausprobieren und sie betreffende Prozesse mitgestalten zu können“, gibt er im Interview Einblick in die regelmäßigen Angebote des BIG HOUSE. Abrufbar ist das Videointerview unter www.youtube.com/@deichstadt_neuwied.

Für das Jahr 2023 stehen zusätzlich zum Regelbetrieb des Offenen Treffs und der jeweils von 13 bis 15 Uhr vorangehenden Lernzeit einige neue Projekte, Ferienaktivitäten und Veranstaltungen an. So sind in den Osterferien ein zweitägiger Graffiti-Workshop und eine Fahrt zum Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Werder Bremen geplant. Neben den vielfältigen Möglichkeiten für Veranstaltungen, die das BIG HOUSE für Konzerte, Workshops, Projekttage, Poetry-Slams, Theateraufführungen und mehr bietet, können aufgrund der nunmehr guten Personalstruktur auch wieder Schwerpunkte in jugendspezifischen

Arbeitsfeldern wie der Mädchenarbeit und der Berufsorientierung in nach Corona-Zeiten gesetzt werden. Auch die Netzwerkarbeit in jugendrelevanten Arbeitsthemen insbesondere im Sozialraum Heddesdorf-Innenstadt wird voranagetrieben. „Ich freue mich darauf, die weitere Entwicklung des Jugendzentrums im BIG HOUSE-Team begleiten zu können“, sagt dessen neuer Leiter Mario Seitz.

Mario Seitz (31) übernimmt die neu geschaffene Rolle der Hausleitung in Neuwieds Jugendzentrum BIG HOUSE. Foto: Stadt Neuwied