Vier neue digital ausgestatte Klassenräume und eine schöne große Bibliothek sind nach Abschluss der eineinhalb Jahre währenden Bauarbeiten an der Kunostein-Grundschule in Engers entstanden. Die Projektleitung lag in Händen des Amtes für Immobilienmanagement, vertreten durch Amtsleiterin Yvonne Bösch und Projektleiterin Jeanette Herpel, und dem ausführenden Architekturbüro Berghaus + Michalowicz. Zudem konnte das Lehrerzimmer im Bestandsbau auf seinen gewachsenen Bedarf hin vergrößert werden. Das begrüßen Rektorin Silke Keck und das Schulkollegium. „Nun sind die Zeiten der beengten Verhältnisse bei Konferenzen endlich vorbei. Das Arbeitsklima wird so noch verbessert”, berichtet Keck. Besonders groß ist die Freude bei den Viertklässlern. Sie können jetzt zusammen mit einer ersten Klasse in den von ihren Klassenlehrerinnen neu gestalteten Klassenzimmern den Unterricht neu erleben. Dank eines Aufzugs ist die Schule zudem barrierefrei ausgebaut.

Schulamtsleiterin Sandra Thannhäuser ist froh, dass die Arbeiten innerhalb des zuvor abgesteckten Zeitrahmens abgewickelt werden konnten. „Damit hat die Raumnot an der Schule nun definitiv ein Ende“, betont sie. Ihr Dank gilt daher allen am Bau Beteiligten. Die Kosten für den Anbau beliefen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Davon hat die Stadt rund 700.000 Euro übernommen. Etwa 700.00 Euro leistete das Land an Zuschüssen, den Rest schießt der Kreis hinzu. Schon beim Neubau der Schule hatte die Stadt eine Dreizügigkeit favorisiert, sie wurde jedoch seinerzeit nicht genehmigt. Die offizielle Einweihung des Gebäudes musste Corona-bedingt abgesagt werden, sie ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen.

Foto: Pressebüro der Stadt Neuwied

Quelle: Pressebüro der Stadt Neuwied