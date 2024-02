Lust, den Bundestag in Berlin kennenzulernen? Interesse, mal in die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten reinzuschnuppern? Zum diesjährigen Girls‘ Day (25. April) bietet der Koblenzer SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Thorsten Rudolph einer jungen Frau aus seinem Wahlkreis die Gelegenheit dazu. Die Kosten für die dreitägige Reise vom 24. bis 26. April werden vom Abgeordneten übernommen. Bewerben kann man sich ab jetzt!

Schon seit vielen Jahren soll der Girls‘ Day Mädchen und jungen Frauen die Möglichkeit geben, Einblicke in Berufe zu erhalten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. „Und leider gilt das auch für die Politik – insbesondere auch für die Bundespolitik“, sagt Thorsten Rudolph. „Aber gerade dort brauchen wir mehr Frauen.“ Um das Interesse an der Politik als Beruf zu wecken, lädt Rudolph eine Schülerin oder Auszubildende aus seinem Wahlkreis in den Bundestag ein. „Dort wird die Teilnehmerin am Girls‘-Day-Programm der rheinland-pfälzischen SPD-Bundestagsabgeordneten teilnehmen und die politische Arbeit in Berlin kennenlernen.“

Das wird geboten: Die Teilnehmerin reist am Vortag des Girls‘ Days mit dem Zug nach Berlin. Dort wird sie von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Abgeordneten empfangen und im Laufe der drei Tage von der Landesgruppe der rheinland-pfälzischen SPD betreut. Im Rahmen des Aufenthalts wird sie mit Politikerinnen und Politikern sprechen, an einer Bundestagssitzung und einer Führung durch das Reichstagsgebäude teilnehmen und die Arbeit im Bundestag kennenlernen. Für die Verpflegung ist gesorgt. Übernachten werden die Teilnehmerinnen im Hotel.

So kann man sich bewerben: Die Bewerberinnen müssen zwischen 16 und 19 Jahre alt sein und aus dem Wahlkreis Koblenz (199) stammen. Zu diesem zählen die Städte Koblenz, Lahnstein und Bendorf sowie die Verbandsgemeinden Rhein-Mosel, Weißenthurm, Vallendar, Loreley und Teile der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Um in die Auswahl zu kommen, müssen Interessierte ein Schreiben aufsetzen, indem sie sich kurz vorstellen (Name, Alter, Adresse, Kontaktdaten) und in wenigen Sätzen erklären, warum sie gerne dabei sein möchten, warum sie sich für Politik interessieren und warum der Girls‘ Day aus ihrer Sicht sinnvoll ist. Das Bewerbungsschreiben muss bis zum 29. Februar 2024 per E-Mail oder Post an das Wahlkreisbüro von Thorsten Rudolph geschickt werden. Kontakt: Wahlkreisbüro Dr. Thorsten Rudolph, Friedrich-Ebert-Ring 36, 56068 Koblenz, E-Mail thorsten.rudolph.wk@bundestag.de. Für Rückfragen steht das Büro gern unter Telefon 0261/95230100 zur Verfügung.

„Ich freue mich schon jetzt auf die Bewerbungen, die mein Team und ich genau durchschauen werden. Die junge Frau, die uns mit ihrem Text am meisten überzeugt hat, werde ich dann zu diesem interessanten Ausflug nach Berlin einladen“, sagt Thorsten Rudolph.

Wichtig: Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten Voraussetzung für die Teilnahme. Zudem muss die Schule oder Ausbildungseinrichtung der Freistellung für den Veranstaltungszeitraum zustimmen.

Bildinformationen: Der Koblenzer Bundestagsabgeordnete Thorsten Rudolph freut sich darauf, eine Teilnehmerin aus dem Wahlkreis Koblenz in Berlin begrüßen zu dürfen.