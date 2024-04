Sich richtig zu ernähren, ist die Basis für eine gesunde Lebensweise und schützt vor vielen Erkrankungen. Doch als Kind isst man erst einmal das, was Zuhause auf den Tisch kommt. Was gut für den eigenen Körper ist und was schadet, wissen wir nicht instinktiv. Es muss gelernt werden und das im besten Fall schon im Kindesalter. Denn in der Kindheit erworbene schlechte Essgewohnheiten können sich durch die gesamte Biografie ziehen. Um das zu verhindern, hat Anne Löning, Sozialarbeiterin an der Carmen-Sylva-Schule, 2022 den Kurs „Iss tight – dein Game Changer“ ins Leben gerufen. Das Ziel: Junge Menschen bis 14 Jahre sollen sich mit ihrem eigenen Essverhalten auseinandersetzen und erfahren, dass gesunde Ernährung auch lecker sein und Spaß machen kann.

Ab Januar konnten interessierte Schülerinnen und Schüler der Carmen-Sylva-Realschule Plus von echten Expertinnen lernen. Nina Kieß und Paulina Sauerborn vom Institut für Ernährungskommunikation (InEKo) aus Koblenz passten ihr jugendgerechtes Konzept extra an die äußeren Bedingungen der Schule an: Auf eine theoretische Vorbereitungsphase folgten vier Wochen praktischer Anwendung. Hier konnten die Kids das Gelernte im Alltag ausprobieren und sich an verschiedenen leckeren und gesunden Rezepten versuchen. Begleitend bekamen sie wöchentlich Videos und Links mit weiteren Tipps und Rezeptanregungen bereitgestellt. Auch die Eltern wurden im Rahmen einer digitalen Begleitung während der Praxisphase permanent miteingebunden. In zwei abschließenden Präsenzterminen ging es unter anderem darum, welchen Einfluss „Influencer“ aus den sozialen Medien auf das eigene Essverhalten haben können. Neben letzten Tipps zu Kochen und Ernährung im Alltag gab es für jedes Kind ein Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme.

Und wie kam der Ernährungskurs bei den Kindern an? „Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler waren durchweg positiv“, freuen sich Anna Löning und Tanja Buchmann, Sozialpädagogin und Jugendschützerin des Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied, die den Kurs gemeinsam organisiert haben. Die Motivation sei über die gesamte Zeit gleichbleibend hoch gewesen und besonders die Kochphasen waren bei den Kindern sehr beliebt. So konnte erfolgreich vermittelt werden, welche direkten Auswirkungen die Ernährung auf das eigene Wohlbefinden hat. Löning und Buchmann freuen sich besonders darüber, dass alle teilnehmenden und weitere interessierte Kinder bereits signalisiert haben, in Zukunft an einem weiteren Kurs teilzunehmen zu wollen.

Der Kurs „Iss tight – dein Game Changer“ ist eine Kooperation der Schulsozialarbeit der Carmen-Sylva-Schule und des KiJub Neuwied. Unterstützt wurde das Projekt vom Arbeitskreis Suchtprävention Neuwied sowie von der BARMER Krankenkasse.

Bildunterzeile:

Die teilnehmenden Kinder der Carmen-Sylva-Schule haben beim Ernährungskurs „Iss tight“ eine Menge gelernt und hatten dabei auch noch viel Spaß. (Hinten v.l.: Anna Doroschenko (Barmer), Paulina Sauerborn, Nina Kieß, Tanja Buchmann, Anne Löning)

Foto: Stadt Neuwied