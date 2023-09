Jetzt bewerben: Neue Nutzungskonzepte in der City testen

Ist meine Geschäftsidee etwas für Neuwied? Hat das neue Konzept eine Chance? Was funktioniert und was nicht? Und wie lässt sich da vielleicht noch nachsteuern, um es zu verbessern? Genau das können Gründer, Start-ups, Macher und kreative Köpfe ab Oktober im Innenstadtlabor unter realen Bedingungen in Neuwied testen. Für einen Platz dort können sich Interessierte bereits jetzt bewerben. Wer sich das ganze erst mal anschauen möchte, hat bei den Markttagen im Oktober eine perfekte Gelegenheit: Citymanagerin Michaela Ullrich öffnet am Sonntag, 8. Oktober, parallel zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr für alle Neugierigen das Innenstadtlabor.

Innenstadtlabor? Was ist das überhaupt? Kurz und knapp: ein multifunktionaler Raum. Das ehemalige Café Geisen in bester Lage in der Langendorfer Straße bietet den richtigen Platz für innovative Projekte. „Hier darf ein bis vier Monate lang mietfrei mit den unterschiedlichsten Ansätzen experimentiert werden. Das können Pop-up-Stores sein. Aber auch Kunstausstellungen, Vorträge, Seminare, Workshops, Lesungen oder Angebote für Kinder und Senioren. Und vieles mehr – der Kreativität, was das betrifft, werden keine Grenzen gesetzt“, sagt Michaela Ullrich und ergänzt: „Das Ziel ist es, neue Nutzungskonzepte auszutesten und langfristig für die Neuwieder Innenstadt zu gewinnen, um diese zu beleben und die Angebotsvielfalt zu erweitern.“

Ob neue Gründer und Gründerinnen oder bereits etablierte Unternehmen, ob Dienstleistende oder Kunstschaffende, ob Einzelhandel, Handwerk oder Produktion – Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen können sich mit ihren Ideen und Ansätzen bewerben. „Wir schaffen mit dem Innenstadtlabor einen Raum für Experimente, aber auch für Begegnungen, fürs Arbeiten und für Unterhaltung“, erklärt die Citymanagerin. „Von städtischer Seite aus wird sich dort beispielsweise unser Bauamt am 10. Oktober gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern über Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen an öffentlichen Plätzen und Immobilien austauschen. Und ich selbst werde dort als Ansprechpartnerin direkt vor Ort mein Büro beziehen.“

Und wie läuft das jetzt mit der Bewerbung? „Wer Teil des Experiments sein möchte, muss zunächst einen Bewerbungsbogen ausfüllen und eine Kurzbeschreibung des Konzeptes einreichen. Bevor es an die Vertragsunterzeichnung geht, spreche ich mit jedem Teilnehmenden persönlich“, erklärt Michaela Ullrich und fügt noch an: „Mir ist ein guter und interessanter Mix wichtig. Darauf achte ich auch bei der Auswahl. Schließlich soll es hier immer wieder etwas Neues zu entdecken geben.“

Das Innenstadtlabor ist Teil des groß angelegten Projektes „REstart Neuwied“ zur Belebung der Innenstadt – gefördert durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Den Bewerbungsbogen finden Interessierte online unter www.neuwied.de/innenstadtlabor. Den ausgefüllten Bogen nimmt Citymanagerin Michaela Ullrich per E-Mail an innenstadtlabor@neuwied.deoder auf dem Postweg (Stadtverwaltung, z. Hd. Michaela Ullrich, Engerser Landstraße 17, 56564 Neuwied) entgegen.

Zum Foto: Citymanagerin Michaela Ullrich öffnet das Innenstadtlabor in der Langendorfer Straße am 8. Oktober für alle Neugierigen. Foto: Stadt Neuwied/Melanie Lange