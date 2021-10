Der Christmas Garden Koblenz feiert nach der letztjährigen Pandemie-bedingten Zwangspause endlich seine Premiere auf der Festung Ehrenbreitstein! Es wird das Veranstaltungshighlight in der dunklen Jahreszeit, denn die weltberühmte Festung am Rhein verwandelt sich zum Abend in eine funkelnde Szenerie mit atemberaubenden Lichtspielen, beeindruckend inszenierten Gemäuern und fantasievollen Leuchtfiguren.

Vom 18. November 2021 bis zum 09. Januar 2022 lädt der Christmas Garden Koblenz – durchgeführt von der I-Motion GmbH – unter freiem Himmel fast täglich von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr zum Entdecken und Staunen ein (an den folgenden Tagen ist der Christmas Garden geschlossen: 22./23./29./30. November, 24./31. Dezember 2021). Der Vorverkauf läuft bereits. Karten gibt es auf www.christmas-garden.de und www.myticket.de. Außerdem sind Tickets an der Geschäftsstelle der Seilbahn Koblenz (Rheinstr. 6) und der Tourist-Information Koblenz (Forum Confluentes, Zentralplatz 1) erhältlich.

Der Christmas Garden Koblenz entführt auf einem circa zwei Kilometer langen Rundweg durch die beliebte Freifläche auf der Festung Ehrenbreitstein dank zahlreicher glitzernder Illuminationen in eine magische Weihnachtswelt. Millionen von Lichtpunkten und farbenfrohe Lichtinstallationen tauchen die imposante Befestigungsanlage in ein (vor)weihnachtliches Glanzmeer, das es dort so noch nicht zu sehen gab! Die Fahrt mit der Seilbahn über den Rhein mit herrlichem Blick auf das weihnachtlich erleuchtete Koblenz rundet das Lichterlebnis eindrucksvoll ab.

Die Gesundheit der Besucher*innen und Mitarbeiter*innen steht für die Veranstaltenden des Christmas Garden Koblenz an oberster Stelle. Der Umfang der Hygienemaßnahmen wird mit der nötigen Verhältnismäßigkeit und in Abstimmung mit den Behörden stets an die aktuellen Entwicklungen angepasst.

Der Christmas Garden Koblenz ist ideal für Familien, Romantiker, Paare, Freunde und Alle, die einen außergewöhnlichen und besonders stimmungsvollen Ausflug zur Weihnachtszeit suchen. Wer noch nach einer Location für seine Weihnachtsfeier sucht, ist hier ebenfalls richtig. Das Konzept eignet sich auch zur Ausrichtung von Weihnachtsfeiern für kleine und große Gruppen. Dazu werden verschiedene Verpflegungsoptionen angeboten.

www.christmas-garden.de