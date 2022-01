Erst-, Zweit- und Booster-Impfung ab zwölf Jahren möglich – Anmeldetermin kurzfristig verfügbar

Kreis Neuwied/ Hachenburg. Die Impfkampagne im Kreis Neuwied läuft auf Hochtouren. Einen guten Teil dazu bei trägt auch das von den drei Westerwälder Landkreisen betriebene Impfzentrum in Hachenburg. Seit Mitte Dezember sind bereits 6882 Menschen geschützt worden. Das macht einen Schnitt von etwas mehr als 430 Impfungen pro Betriebstag.

Angeboten werden Corona-Schutzimpfungen für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren an. Es finden Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen statt, und zwar täglich von 9 bis 17 Uhr. Impfwillige können sich anmelden unter https://impftermin.rlp.de und bekommen in der Regel sehr kurzfristig einen Termin.

Mitzubringen sind lediglich der Personalausweis sowie bei der Booster-Impfung die Impfnachweise der Erst- und Zweitimpfung. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren und unnötige Wartezeiten zu vermeiden, sollten die impfwilligen Personen maximal 15 Minuten vor dem Termin die Impfstelle aufsuchen.



Die Landkreise Altenkirchen und Neuwied sowie der Westerwaldkreis haben sich als Betreiber der Impfstelle darauf eingestellt, kurzfristig organisatorisch und personell auf die Anmeldezahlen zu reagieren. Die Verantwortlichen beobachten derzeit, wie sich die Verkürzung der Frist bis zur Boosterimpfung auf drei Monate und die neuerdings mögliche Boosterung für Jugendliche ab zwölf Jahren auf die Anmeldezahlen auswirken. Je nach Bedarf werden die Öffnungszeiten angepasst.

Die Impfstelle Westerwald-Sieg befindet sich in der früheren Graf-Heinrich-Realschule in Hachenburg (Am Schwimmbad 2). Sie ist barrierefrei erreichbar. In unmittelbarer Nähe gibt es ausreichend Parkplätze (etwa 200 Meter Fußweg bis zum Eingang).