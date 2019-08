HV Vallendar – Saisonstart steht kurz bevor

Der Handballverein Vallendar startet mit einem jungen Team in die kommende Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Das erste Spiel bestreiten die Vallendarer Löwen am Sonntag, 01.09.2019 beim TV Offenbach, das erste Heimspiel der Saison steht am Samstag, 07.09.2019 um 18:00 Uhr in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg in Vallendar gegen die HSG Völklingen auf dem Programm.

Das Team des HVV hat sich mit Mittelmann Christian Schröder, einem der Top-Torschützen der letztjährigen Rheinlandliga-Saison, sowie Torwart Marcel Schenk verstärkt. Ziel der jungen Mannschaft ist es, frühzeitig den Klassenerhalt in der Oberliga zu sichern.

Vor allem bei den Heimspielen in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg in Vallendar möchten die Vallendarer Löwen die Handball-Fans aus der Region mit schnellem und attraktivem Handballsport begeistern. Der Handballverein Vallendar freut sich auf die kommende Spielzeit in Deutschlands vierthöchster Spielklasse!

Hintere Reihe von links nach rechts:

Vorsitzender Ulrich Zimmermann, Co-Trainer Sven Schleier, Oliver Lohner, Dominik Stein,

Christian Schaub, Jonas Strüder, Leon Krechel, Moritz Gutfrucht, Merlin Busse,

Sportlicher Leiter Wolfgang Reckenthäler

Mittlere Reihe von links nach rechts:

Trainer Veit Waldgenbach, Lukas Hertz, Kalani Schmidt, Fabian Schmitt, Philipp Woods,

Jacob Schleier, Christian Offermann, Physiotherapeut Alex Schmitt, Torwart-Trainer Bastian Burgard

Vordere Reihe von links nach rechts:

Christian Schröder, Marcel Schenk, Björn Boinski, Nikita Andree

veröffentlicht am: 19.08.2019