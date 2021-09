Das lange Warten hat ein Ende, endlich wieder Heimspielzeit auf dem Mallendarer Berg! Am Samstag, 25.09.2021 um 18:00 Uhr empfangen die Vallendarer Löwen die VTZ Saarpfalz zum Saisonauftakt in der Konrad-Adenauer-Sporthalle in Vallendar. Aufgrund der coronabedingten Zwangspause ist es für die Jungs vom HVV das erste Pflichtspiel seit knapp einem Jahr.

Das Team von Coach Thomas Bach geht gut gerüstet in das erste Heimspiel der Saison. Die Vorbereitung lief durchweg positiv, man konnte einen Großteil der Testspiele für sich entscheiden und als Highlight Anfang September den stark besetzten Rhein-Mosel-Cup in Mülheim-Kärlich gewinnen.

Durch die Rückkehr von Linkshänder Phillip Müller und Linksaußen Max Bauch sowie die Integration der Nachwuchsspieler Fynn Corcilius, Marco Brügel, Leo Fischer und Simon Schneider kann der HVV auf einen breiten Kader bauen, der für die lange und kräftezehrende Oberliga-Saison auch absolut notwendig ist. Kurz vor dem Saisonstart konnten die Verantwortlichen des Vereins zudem die Verpflichtung des 18-jährigen Rückraumtalents Marvin Buch vermelden, er wechselt aus der Jugendabteilung des TV Großwallstadt an den Rhein.

Einziger Wehrmutstropfen der ansonsten positiv verlaufenden Vorbereitung war die schwere Verletzung von Spielmachers Merlin Busse, für den die Saison voraussichtlich beendet ist. An dieser Stelle wünschen wir Merlin schnelle Genesung!

Mit der VTZ Saarpfalz ist ein altbekannter Gegner aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zu Gast auf dem Mallendarer Berg. Saarpfalz verfügt über eine routinierte Mannschaft, mit der man sich in der Vergangenheit oft spannende und hitzige Duelle geliefert hat. Aufgrund der langen Corona-Pause ist es schwierig, bei diesem Duell einen Favoriten zu definieren. Mit Sicherheit werden die Saarländer alles daransetzen, zwei Punkte aus Vallendar zu entführen.

Allerdings sieht auch HVV-Coach Thomas Bach seine Jungs gut gerüstet: „Ich bin mit der Vorbereitung und auch dem Großteil der Testspiele zufrieden und freue mich, dass es endlich losgeht. Wir sind heiß und möchten vor heimischem Publikum mit einem positiven Ergebnis in die Saison starten!“

Corona-Auflagen & Hygienekonzept

Zutritt erhalten alle Handballfans mit einem der folgenden anerkannten Nachweise in schriftlicher oder digitaler Form (3G-Regel):

Getestet: Negativer Corona-Testnachweis (Schnelltest, kein Selbsttest vor Ort), nicht älter als 24 Stunden

Geimpft: Nachweis über vollständigen Impfschutz (letzte Impfung älter als 14 Tage)

Genesen: Genesenen-Nachweis

Alle Besucher werden im Eingangsbereich der Sporthalle mit Hilfe eines Kontakterfassungsbogens oder der Luca-App erfasst. Während des gesamten Aufenthaltes in der Sporthalle (auch während des Spiels auf dem Sitzplatz) gilt die Maskenpflicht.