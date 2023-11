Die Einzelhändler der Koblenzer Innenstadt freuten sich über viele gut gelaunte Besucher, die sie zu attraktiven Shopping-Angeboten, Musik und Getränken am vergangenen Freitag in ihre Geschäfte einluden.

„Der Abend war vibrierend! Es war sehr gut besucht, die Kunden waren begeistert und für uns Händler war es eine Bestätigung, dass wir im Einzelhandel einen guten Job machen und nicht aufgeben wollen“, resümiert Iris Woldenga, Inhaberin einer Mode-Boutique.

Das Koblenzer Late-Night-Shopping fand am 3. November von 18 bis 22 Uhr unter dem Motto “Jetzt wird’s bunt” statt. Dörthe Dutt begleitete das Event in der Koblenzer Innenstadt und nimmt die Besucher und Interessierte bei ihrer Reise vor Ort und über ihr Instagram-Profil mit. Sie eröffnete das Event mit einer eigenen Modenschau im Fashion Store ella b, welche zahlreiche Interessierte anlockte.

Erstmalig fand auch ein vom Koblenz-Stadtmarketing organisierter Nachtmarkt im sander Hotel statt, bei dem zwölf regionale Aussteller ihre Produkte vorstellten und die Besucher in gemütlichem Ambiente bei Musik, Drinks und Snacks verweilten.

Weitere teilnehmende Händler mit verschiedenen Aktionen an diesem Abend waren Pfeffersack & Söhne, Schmuckstück Manufaktur, DE FILIPPO uomo, WORLD, Iris Woldenga, ella b., Vanezia Concept Store, Schmuckkontor, Jeans Fritz und Namaste Bazar und Sound Garden. Bekannte Koblenzer Bars wie Kurioos, Kuj’s, Atlas Bar und die Kaffeewirtschaft boten auch nach 22 Uhr weitere Getränke und Musik für die Besucher des Late-Night-Shoppings.

„Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Teilnehmenden und Besuchern unseres Late-Night-Shoppings bedanken. Aufgrund des positiven Feedbacks werden wir dieses Veranstaltungskonzept weiter ausbauen und entwickeln“, sagt Miriam Schuff, Citymanagerin und Geschäftsführerin der Koblenz-Stadtmarketing GmbH.