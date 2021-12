Höchstenbach (ots) – Im Zeitraum, Mittwoch 15.12.2021, 18 Uhr bis Donnerstag, 16.12.2021, 06 Uhr wurden an der evangelischen Kirche und an der Mehrweckhalle in Höchstenbach mehrere Farbschmierereien mit blauer Farbe angebracht/aufgesprüht. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel.

02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Quelle: news aktuell GmbH