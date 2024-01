Die derzeitige Frostperiode verhindert den Abbau der mobilen Hochwasserschutzwand in Neuendorf. Die Dichtungen zwischen den Dammbalken aber vor allem die Bodendichtung sind festgefroren und würden beim Abbau zerstört. Die Wettervorhersage sieht sinkende Temperaturen, so dass die Feuerwehr davon ausgeht, die mobile Schutzwand in der kommenden Woche abbauen zu können