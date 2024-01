Die Regenfälle in den Einzugsbereichen von Rhein und Mosel haben nachgelassen, so dass sich die Hochwasserlage zu entspannen beginnt. Bis Mitte der kommenden Woche sollten die Pegel langsam absinken. So könnten etwa am Samstagabend die beiden Bundesstraßen B 49 und B 416 in Koblenz wieder befahrbar sein. Sperrungen und aufgebaute Stege werden nach Lage zurückgebaut.

Was die Hochwasserhelfer allerdings mit Unverständnis registrieren, sind die Missachtungen der Beschilderungen und Absperrungen, die umfahren werden. So mussten mehrere Fahrzeuge, die dann im Wasser steckenblieben, abgeschleppt werden.