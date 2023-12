Die Pegel der Flüsse fallen derzeit, so dass die Feuerwehr heute, Montag, 18. Dezember, in der Mittagszeit beginnt, die Durchgänge im Abschnitt II der Hochwasserschutzwand in Neuendorf zu öffnen. Dann sind die Durchgänge zum Schartwiesenweg, zum Kirmesplatz und am Spielplatz und der Sabelsgasse wieder offen.

Für morgen, Dienstag, 19. Dezember, plant die Feuerwehr die Durchgänge im Abschnitt I, also in der Jakobstraße, Röhnsgasse, St.-Bernhard-Straße und am Platz an der Hochstraße zu öffnen.

Die Prognosen lassen allerdings erwarten, dass die Durchgänge im Abschnitt I zum Wochenende womöglich wieder geschlossen werden müssen.