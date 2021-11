Linz am Rhein (ots) – Am Sonntagnachmittag meldete ein besorgter Anrufer vom Lindenweg in Linz der Linzer Polizeiinspektion, er habe seit mehreren Tagen seine Nachbarin nicht mehr gesehen. Nachdem die routinemäßigen Nachfragen in den umliegenden Krankenhäusern und der Nachbarschaft negativ verliefen und auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, stiegen die eingesetzten Polizisten über ein geöffnetes Dachfenster in das Wohnhaus der 85-jährigen Frau. Diese konnte wohlbehalten in den Räumen angetroffen werden.

Quelle: news aktuell GmbH