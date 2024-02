Wegstrecken und Zeitpläne der Karnevalsumzüge in Neuwied

Die närrische Session steuert ihrem Höhepunkt entgegen. Von Schwerdonnerstag bis Veilchendienstag finden in der Stadt Neuwied wieder zahlreiche bunte Umzüge statt. Die jeweiligen Zugstrecken werden für den restlichen Verkehr gesperrt. Hier die Übersicht:

Engers:

Donnerstag, 8. Februar, 14.11 Uhr

Aufstellplatz: Hardenbergstraße

Zugweg: Hardenbergstraße – Sayner Landstraße – Alleestraße – Alte Schloßstraße – Martinskirchstraße – Jakobstraße – Klosterstraße – Dietrich-Bonhoeffer-Straße – Bendorfer Straße – Alte Schloßstraße.

Auflösung gegen 17 Uhr auf dem Vorplatz des Schlosses

Montag, 12. Februar, 14.11 Uhr:

Aufstellung ab 12 Uhr „Am Lokschuppen“, anschließend Fahrt zum Aufstellplatz „Hardenbergstraße“.

Zugweg: Mülhofener Straße – Hardenbergstraße – Sayner Landstraße – Alleestraße – Alte Schloßstraße – Martinskirchstraße – Jakobstraße – Clemensstraße – Dietrich-Bonhoeffer-Straße – Klosterstraße – Kunosteinstraße – Bendorfer Starße – Alte Schloßstraße.

Auflösung gegen 17 Uhr auf dem Vorplatz des Schlosses

Feldkirchen:

Samstag, 10. Februar, 14 Uhr:

Aufstellplatz: Mühlenweg

Zugweg: Mühlenweg – An der Linde – Ludwig-Uhland-Straße – Feldkircher Straße – Fahrer Straße – Lohmannstraße.

Auflösung auf dem Kirmesplatz

Gladbach:

Donnerstag, 8. Februar, 14 Uhr:

Aufstellplatz: Alteckstraße

Zugweg: Alteckstraße – An der Marienkirche – Renoirstraße – Frans-Hals-Straße – Sandgasse – An der Marienkirche

Auflösung: Kirmesplatz

Montag, 12. Februar, 14 Uhr

Aufstellplatz: Alteckstraße, Höhe Firma Eaton

Zugweg: Alteckstraße – An der Marienkirche – Spitzwegstraße – Cranachstraße – Rommersdorfer Straße – Rubenstraße – An der Marienkirche – Renoirstraße – Frans-Hals-Straße – Sandgasse – An der Marienkirche

Auflösung: Kirmesplatz

Heimbach-Weis:

Sonntag, 11. Februar, 14.11 Uhr (Kinderzug)

Aufstellplatz: Hilgenpfad

Zugweg: Hilgenpfad – Sayner Straße – Hauptstraße – Kreisel Hauptstraße – Engersgaustraße

Dienstag, 13. Februar, 13.44 Uhr

ab 12 Uhr: Sammeln der Teilnehmer in Weis in der ehem. Gaststätte „In den Bitzen“, ab 12.30 Abmarsch zum Aufstellplatz Königsgericht

ab 12.15 Uhr: Sammeln der Teilnehmer in Heimbach, Marktplatz/Hauptstraße

Zugweg: Am Königsgericht – links entgegen der Fahrtrichtung im Kreisverkehr – Hauptstraße – Engersgaustraße – Hilgenpfad – Sayner Straße – Hauptstraße bis Burghofstraße

Auflösung an der Kirche Heimbach. Wagen der KG Heimbach Fahren bis Blocker Straße 88; Wagen der KG Weis fahren über Blocker Straße – Lindenstraße – Bachstraße – Hauptstraße – Engersgaustraße zur Wagenbauhalle in der Komiteestraße.

Verkehrshinweis: Am Dienstag werden ab 10 Uhr alle Zufahrtsstraße gesperrt bis nach Zugende. Die Hauptstraße bleibt zwischen Blocker Straße und Bachstraße bis zum nächsten Morgen, 5 Uhr, gesperrt.

Innenstadt:

Samstag, 10. Februar, Rathaussturm:

Aufstellplatz: Luisenplatz

Zugweg: Luisenplatz – Mittelstraße – Rheinstraße bis hist. Rathaus

Sonntag, 11. Februar, ab 8.11 Uhr:

Umzug durch Dierdorfer Straße – Peter-Siemeister-Straße – Grabenstraße – Wilhelm-Schweitzer-Straße – Raiffeisenring – Ringstraße – Beringstraße – Dierdorfer Straße

Montag, 12. Februar, 14.11 Uhr:

Aufstellplatz ab 11 Uhr: Oberer Langendorfer Straße, Fahrtrichtung Innenstadt

Zugweg: Elfriede-Seppi-Straße – Luisenstraße – Hermannstraße – Marktstraße – Engerser Straße – Pfarrstraße – Langendorfer Straße – Kreisel – Langendorfer Straße – Pfarrstraße – Hermannstraße

Auflösung: größere Wagen und Fußgruppe über Luisenstraße bis Langendorfer Straße, Wagen ohne Personen über „Im Weidchen“ Richtung Andernacher Straße

Irlich:

Sonntag, 11. Februar, 14.11 Uhr:

Aufstellplatz: Marienstraße

Zugweg: Marienstraße – Rodenbacher Straße – Rheinhöhenstraße – Fichtenstraße – Auf dem Ebenfeld – Industrieweg – Wollendorferstraße – Weiherplatz – Brunnenstraße – Schultheiß-Damen-Straße – Wiedhöhenweg – Apostelstraße

Auflösung: Fußgruppen und Musikkapellen gehen von der Apoststraße nach rechts auf das Schulhofgelände (Apostelstraße 7), Motivwagen fahren ohne Stopp über die Rodenbacher Straße ab in Richtung Marienstraße

Oberbieber:

Samstag, 10. Februar, 14.11 Uhr:

Aufstellplatz: Grafenwiese

Zugweg: Grafenwiese – Wiesenstraße – Altwieder Straße – Gaisbornstraße – Märkerwaldstraße – Friedrich-Rech-Straße – Hermesplatz – Friedrich-Rech-Straße – Gladbacher Straße – Hochstraße – Hammerstraße – Friedrich-Rech-Straße – Neuwiedenweg – Veilchenstraße

Auflösung: Wiesenstraße / Veilchenstraße