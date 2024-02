Leidenschaftlich, hochkompetent, erfahren und vor allem ein Macher – das alles und noch viel mehr war Herbert Rütten. Der gebürtige Kölner prägte den Tourismus, die Hotellerie und die Gastronomie in der Region und weit darüber hinaus. Dies durch sein beeindruckendes berufliches Engagement, aber auch durch zusätzliches ehrenamtliches Wirken in vielen Vereinigungen und auch als Mitglied der IHK-Vollversammlung von 1976 bis 1995, davon von 1992 bis 1995 als IHK-Vizepräsident. Als 1988 von der IHK Koblenz gemeinsam mit Unternehmern das Gastronomische Bildungszentrum Koblenz e. V. (GBZ) in Koblenz gegründet wurde, war Herbert Rütten selbstverständlich aktiv dabei. Tatkräftig übernahm er sofort den Vorsitz der neu gegründeten, auf Hotellerie, Gastronomie und Tourismus spezialisierten Bildungseinrichtung. Was er und sein Vorstand damals nicht ahnten: Der charmante Herr mit dem knochigen Humor blieb über 25 Jahre Vorsitzender des GBZ. Im Jahr 2014 übergab er den Vorsitz an Olaf Gstettner, Inhaber des Hotels Zugbrücke Grenzau, und wurde Ehrenvorsitzender des Gastronomischen Bildungszentrums. Sein Nachfolger Olaf Gstettner: „Herbert Rütten war eine beeindruckende Persönlichkeit….