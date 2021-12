Bad Marienberg (ots) – Am Donnerstag, 09.12.2021, 05:41 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle von einem Wohnhausbrand in Hardt berichtet. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienwohnhauses solle vollständig in Brand geraten sein. Bewohner seien noch im Hause. Durch zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wird dieser Einsatz aktuell wahrgenommen. Eine großräumige Sperrung der Ortslage Hardt wird dafür länger erforderlich. Es wird dringend gebeten, die Ortslage Hardt und besonders den Brandort zu meiden und von telefonischen Nachfragen bei der Polizei abzusehen. Es erfolgt nach Einsatzende eine neue Pressemeldung. Aktuell (06:05 Uhr) scheint der Brand gelöscht zu sein, er hatte nur eine der Wohnungen betroffen.

Quelle: news aktuell GmbH