Straßenhaus (ots) – Am Mittwochmorgen ist im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 09:50

Uhr auf dem REWE Parkplatz in Straßenhaus ein Motorola Mobiltelefon (schwarz,

Moto Z2 compact) aus einem PKW VW Caddy gestohlen worden. Zeugen werden gebeten,

mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per

Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

