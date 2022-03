Hachenburg (ots) – Am Montag, 28.02.2022, 12:55 Uhr, wurde ein Scheunenbrand beim Hofgut Kleeberg in Hachenburg gemeldet, der sich dann glücklicherweise als nicht so schwerwiegend herausstellte. In einem Unterstand zwischen mehreren landwirtschaftlichen Gebäuden, unter anderem mehreren Viehstallungen war ein Brand entstanden, der auf gelagerte Europaletten und einen Pferdeanhänger übergriff und darüber verlegte Eternitplatten beschädigte. Der Brand konnte durch die Eigentümer größtenteils selbst gelöscht werden, es war dennoch der Einsatz der Feuerwehren Hachenburg, Müschenbach und Gehlert erforderlich, um den Sachschaden gering (etwa unterer vierstelliger Eurobereich) zu halten. Durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte die Ursache nicht klar festgestellt werden, es ergaben sich bisher weder konkrete Hinweise auf Selbstentzündung noch auf Brandstiftung.

Quelle: news aktuell GmbH