„Wir Westerwälder“ präsentieren die Neuauflage des Einkaufsführer für regionale Produkte

Ab sofort ist die Neuauflage des regionalen Einkaufsführers „Gutes aus dem Westerwald“ erhältlich! Der Einkaufsführer bietet eine umfassende Übersicht über lokale Geschäfte, Erzeuger, Dienstleistungen und Angebote aus den Regionen Altenkirchen, Westerwald und Neuwied und hat sich, aufgrund des positiven Zuspruchs zur Erstausgabe, deutlich vergrößert. In der Neuauflage präsentieren mittlerweile über 100 regionale Betriebe ihr vielfältiges Angebot an Produkten und Dienstleistungen und zeigen wie viele lokale Einkaufsmöglichkeiten es „direkt vor der Haustür“ gibt. Warum in die Ferne schweifen, wenn frisches Obst, knackiges Gemüse, hochwertige Öle und Milcherzeugnisse, Fisch und Fleisch auch hier erhältlich sind?

Die Region Westerwald zeichnet sich durch eine einzigartige Kulturlandschaft aus, die historisch gewachsen und eng mit der Landwirtschaft verknüpft ist. Viele regionale Erzeuger:innen tragen mit einer nachhaltigen Landnutzung zur Gestalt des Landschaftsbilds bei und produzieren eine große Vielfalt an unterschiedlichen Lebensmitteln.

„Mit dem Kauf regionaler Produkte werden nicht nur die Erzeuger:innen vor Ort unterstützt, sonder auch die Vielfalt unserer lokalen Wirtschaft aufgezeigt. Damit fördern wir den Erhalt des traditionellen Handwerks, verkürzen Transportwege und stärken die Nachhaltigkeit in unserer Heimat.“ freuen sich die Landräte Achim Hallerbach (Neuwied), Achim Schwickert (Westerwald) und Dr. Peter Enders (Altenkirchen) bei der Veröffentlichung am Landfrauentag in Puderbach.

Neben der lokalen Kooperation mit NATRUGENUSS PARTNER und der Westerwald-Box wurde auch bereits bei der Erstellung der Broschüre auf Regionalität Wert gelegt. Konzeption und Gestaltung übernahm Carina Schäfer aus Elkenroth (Kreis AK), Druck und Weiterverarbeitung produzierte die Görres Druckerei aus Neuwied. Erhältlich ist die neue Broschüre ab sofort in der Geschäftsstelle von Wir Westerwälder in Dierdorf, aber auch in öffentlichen Einrichtungen und Tourist-Informationen der Landkreise und bei den Kreisverwaltungen der drei Landkreise.

Online ist der Einkaufsführer hier zu finden: WW_Einkaufsfuehrer-2024_RZlow.pdf (wir-westerwaelder.de)