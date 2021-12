Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz weist darauf hin, dass

– die Grünschnitt-Kompostieranlage in Koblenz-Niederberg vom 24.12.2021 (Heilig Abend) bis einschließlich 02.01.2022 geschlossen bleibt,

– der Wertstoffhof, Fritz-Ludwig-Str. 6, am 24.12.21 (Heilig Abend), sowie am 31.12.2021 (Silvester) sowie an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleibt,

– die Schadstoffsammelstelle, Schlachthofstraße 2-12, am 24.12.21 (Heilig Abend), am 31.12.2021 (Silvester), sowie an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleibt.

Das Abstellen von Abfällen vor den Toren der genannten Anlagen während der Schließtage ist nicht erlaubt und wird geahndet.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz