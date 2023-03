Projekt in der kommunalen Kindertagesstätte

Lahnstein. In den vergangenen Wochen haben die Kinder der „Grünen Gruppe“ der Lahnsteiner kommunalen Kindertagesstätte Einsteinchen an einer spannenden Aufgabe gearbeitet: ihrem Zirkusprojekt, dem sie den Namen „Zirkus Grüner Bambini“ gegeben haben. Ziel war es, eine beeindruckende Zirkusvorstellung vor den anderen Kita-Gruppen aufzuführen.

Die Kinder durften sich dabei in verschiedenen Bereichen ausprobieren und ihr Können unter Beweis stellen. Es gab Tänzerinnen, Löwen, Wedelstabtanz, Akrobaten, Clowns, Zaubershows und Seiltänzerinnen. Jedes Kind konnte sich seinen Bereich aussuchen und fleißig trainieren, um seine Rolle bestmöglich auszufüllen.

So wurde in den Tagen und Wochen vor der Aufführung intensiv geübt. Dabei lernten die Kinder nicht nur, ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern, sondern auch, wie wichtig die Zusammenarbeit untereinander ist.

Am Tag der Aufführung waren alle Kinder aufgeregt und voller Vorfreude. Vor den anderen Gruppen zeigten sie stolz, was sie in den Wochen zuvor erarbeitet hatten. Die Vorstellung war ein voller Erfolg und das Publikum begeistert.

Der „Zirkus Grüner Bambini“ war nicht nur eine tolle Gelegenheit für die Kinder, ihre Fähigkeiten zu präsentieren, sondern auch eine Möglichkeit, das Selbstbewusstsein und die Kreativität zu stärken. Das Projekt hat den Kindern viel Spaß gemacht und ihnen wertvolle Erfahrungen und Erinnerungen beschert.