Für spannende Stadtführungen am 22. und 23. Juli anmelden

Ob natürliche oder von Menschenhand angelegte botanische Besonderheiten, eine Fahrradtour durch die nähere Umgebung oder ein Spaziergang durch die Innenstadt mit einem Hauch von Frankreich: Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juli, bietet die Tourist-Information Neuwied gleich vier Führungen, bei denen es nicht nur viele schöne Facetten der Deichstadt zu entdecken gibt.

Passend zum französischen Markt an diesem Wochenende wird der Innenstadtspaziergang am Samstag, 22. Juli, auf Französisch angeboten. Dabei erfahren die Teilnehmenden viel Wissenswertes und Interessantes über die Deichstadt. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Schloss Neuwied.

Ein französischer Garten kann dann am Sonntag, 23. Juli, erkundet werden. Bei der botanischen Führung in der Abtei Rommersdorf schwelgen die Teilnehmenden aber nicht nur in dieser Pflanzenpracht. Auch der Kräutergarten und der Englische Garten der ehemaligen Klosteranlage werden unter fachkundiger Leitung bewundert. Die Gruppe trifft sich um 10 Uhr im Innenhof der Abtei in Heimbach-Weis.

Wer statt der Gartenvielfalt lieber den Facettenreichtum der Natur erforschen möchte, erhält am 23. Juli ebenfalls eine ideale Gelegenheit: Die Führung „Flora und Fauna im Engerser Feld“ widmet sich dieses Mal besonders den Schwarzmilanen, die dort brüten. Teilnehmende sollten an festes Schuhwerk denken und ein Fernglas mitnehmen. Los geht es um 19.30 Uhr am Kundenparkplatz der SWN an der Hafenstraße.

Von wegen per pedes und ab aufs Rad? Dann ist die WLAN-Fahrradtoure wahrscheinlich interessanter: Um 11 Uhr startet in der August-Bungert-Allee in Leutesdorf die nächste Etappe. Die Kooperation zwischen den vier Rhein-Gemeinden Weißenthurm, Leutesdorf, Andernach und Neuwied gibt spannende Einblicke in die Schönheiten der Region.

Die Kosten für die Führung durchs Engerser Feld und für den Innenstadtrundgang auf Französisch betragen 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Bei der botanischen Führung fallen 10 Euro pro Person an. Die Teilnahme an der WLAN-Fahrradtour kostet Erwachsene 7 Euro, für Schüler 3,50 Euro.

Für alle vier Führungen wird um eine Anmeldung bis zwei Tage vor dem Termin gebeten. Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied vor Ort, telefonisch unter 02631 802 5555 oder E-Mail an tourist-information@neuwied.de. Einen Überblick über alle angebotenen Führungen finden Interessierte online unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.