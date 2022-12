Linz am Rhein (ots) – Am Dienstagnachmittag meldete sich ein Bewohner aus der Straße Am Schoppbüchel und führte Beschwerde über Personen, die einen Teil aus seiner Biomülltonne auf der Straße verteilt hatten. Im Zuge der Überprüfung konnte ein 28-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Linz als Verantwortlicher von der Polizei ermittelt werden. Der Mann war mit Vereinsmitgliedern in Linz unterwegs, öffnete im Vorbeigehen die Biotonne und verteilte Kartoffeln auf der Straße. Der Bewohner hatte den Unrat bereits wieder entsorgt, der Verantwortliche und die Vereinsmitglieder wurden von den eingesetzten Polizisten ordentlich ermahnt.

Quelle: news aktuell GmbH