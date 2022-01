Der TTC Zugbrücke Grenzau steht vor einem wichtigen Heimspiel in der Tischtennis-Bundesliga: Die Westerwälder empfangen am Sonntag, 30. Januar, um 15 Uhr den TTC Schwalbe Bergneustadt. Es ist bereits das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen für das Team aus dem Brexbachtal.



Nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Sonntag beim starken Tabellendritten in Mühlhausen (0:3) will und muss der TTC eine deutliche Leistungssteigerung zeigen, will man es dem Gegner aus Bergneustadt maximal schwer machen. „Wir brauchen alle Akteure mit sehr guter Form“, weiß TTC-Manager Markus Ströher.

Fakt ist: Im Tabellenkeller der TTBL benötigen die Westerwälder jeden Punkt, wollen sie den sportlichen Abstieg verhindern. Allerdings ist der TTC Schwalbe Bergneustadt perfekt in die Rückrunde gestartet. Zunächst konnte man Borussia Düsseldorf Mitte Januar die erste Saison-Niederlage verpassen (3:1), bevor man am vergangenen Sonntag mit einem 3:2-Sieg in Bad Königshofen nachlegte.

Die Gäste aus Bergneustadt sind derzeit auf Tabellenplatz sechs und haben Tuchfühlung zu den Play-offs. Erfolgreichster Akteur ist der deutsche Nationalspieler Benedikt Duda mit einer Bilanz von 16:6. Der ehemalige Grenzauer Alberto Mino hat mit 3:5 die zweitbeste Statistik im Team, zu dem auch Elias Ranefur (1:5) und Alvaro Robles (5:9) gehören. Letztgenannter hat zwar die schwächste Bilanz im Team, was aber der Vielzahl seiner Einsätze geschuldet ist, denn Robles ist mit fünf Siegen zweitfleißigster Punktesammler im Team.

„Wir freuen uns auf die nächste Chance, vor heimischen Fans Punkte einzufahren“, sagt Markus Ströher. „Die Aufgabe wird sehr schwer, aber wir müssen dennoch versuchen, eine gewisse Lockerheit an den Tag zu legen. Dann wird nach Regen auch wieder Sonnenschein kommen für uns, davon bin ich überzeugt.“

Zuschauer aus den Kreisen Westerwald, Altenkirchen, Neuwied, Mayen-Koblenz und Rhein-Lahn sowie der Stadt Koblenz haben Zutritt zum Spiel! Der Wohnort wird anhand des Ausweises oder eines vergleichbaren Dokuments geprüft. Die Zuschauer werden gebeten, frühzeitig am Einlass sein.

Foto: Wolfgang Heil

Quelle: TTC Zugbrücke Grenzau // Bundesligageschäftsstelle