Winningen (ots) – Unbekannt verübten am Abend des 17.02.2022

Graffiti-Schmierereien an der August-Horch-Halle in Winningen. Betroffen sind

die Außenwand sowie Sitzbänke und Hochbeete. Dort wurde mehrfach der Schriftzug

“Maxwell” aufgesprüht. Die Tat hat sich zwischen 20 und 22:45 Uhr ereignet. Auch

wenn manche das als Ausdruck künstlerischer Freiheit sehen, so handelt es sich

doch um eine strafbare Sachbeschädigung, die zu Lasten der Allgemeinheit geht.

Die Polizeiwache Brodenbach ersucht um Hinweise unter Tel.: 02605 98021510.

