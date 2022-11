Winningen (ots) – Am heutigen Tag wurde eine Gewässerverunreinigung in der Marina Winningen durch eine Wanderin, die im Bereich der Weinberge unterwegs war, gemeldet. Bei der genauen Örtlichkeit handelt es sich um 56333 Winningen, ca. Höhe Moselkilometer 12, Marina Winningen. Vor Ort erstreckte sich über Teile des Hafenbeckens Ölschlieren. Durch die Feuerwehr Winningen wurde eine Ölsperre an der Hafenausfahrt ausgebracht. Somit konnte die Verunreinigung eingegrenzt werden. Bei der Verunreinigung handelt es sich um ein Öl-Wassergemisch. Erste Ermittlungen im Umfeld ergaben, dass vermutlich die Verunreinigung bereits gegen 03:00 Uhr auftrat. Die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern an. Die WSP Koblenz bittet um Mithilfe! Um sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu Tatverdächtigen wird gebeten.